De volta ao campeonato, Novo tem baixas para enfrentar o Águia Negra

Anderson Ramos/Capital News Técnico Robert Almeida diz que Novo segue competitivo para enfrentar o Águia Negra

A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) em punir o Costa Rica pela utilização de um jogador irregular recolocou o Novo no Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. O CREC perdeu 13 pontos, dois a mais do total que conquistou na primeira fase, caindo da terceira para a última posição do Grupo A. O beneficiado com a punição foi o Novo, que denunciou a irregularidade, subindo para a quarta posição e agora na zona de classificação para a segunda fase, enfrentando o Águia Negra.



O retorno à competição não surpreende o técnico Robert Almeida. Segundo ele a rotina de treinos seguiu após o último jogo na primeira fase, já que o clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro que começa no fim de abril. “Nosso planejamento já previa a sequência dos treinamentos para o Brasileiro e a diretoria nos comunicou dessa possibilidade de punição ao Costa Rica pela escalação irregular do Paulinho. A gente já vinha treinando forte e agora vamos tentar aproveitar essa segunda chance”, disse.



Elenco reduzido



Para enfrentar o Águia, jogo confirmado para essa quinta (15), às 16h, no Estádio Morenão, Robert pode ter problema para montar o time. O lateral Ramer, o meia Edu Gaúcho e o atacante Sadan estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Jeferson Gibran foi expulso contra o Comercial, devendo cumprir a automática. Além disso, Além do suspenso Sadan, Wesley, Cristian e Rincón pediram afastamento e não fazem mais parte do elenco.



As baixas foram compensadas pelas chegadas do zagueiro Baggio e do atacante Enrico, vindos do futebol gaúcho. Os atletas foram contratados para o Brasileiro, mas já podem atuar pelo Estadual também. “Agora estamos dando força para os jogadores que ficaram, para esses novos que chegaram e o time está bem competitivo para enfrentar o Águia Negra”, finalizou o treinador.



Novo e Águia Negra repetem o duelo entre eles nesta mesma fase em 2017. Na oportunidade, o time campo-grandense surpreendeu com vitória por 2 a 0 em casa e derrota por 1 a 0 em Rio Brilhante. A ordem dos confrontos é a mesma, sendo que a partida de volta foi marcada para domingo (18), às 17h, no Estádio Ninho da Águia.