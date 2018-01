Corumbaense perde para o Corinthians na estreia da Copa São Paulo

Agência Corinthians Goleiro Clemer teve boa atuação e evitou placar elástico

O Corumbaense fez a primeira partida da sua história na Copa São Paulo Júnior e o resultado não foi nenhuma surpresa. Contra o atual e deca-campeão Corinthians, o Carijó da Avenida foi derrotado por 3 a 0 na estreia pelo Grupo 17. A chave é liderada pela Ferroviária-SP que goleou o Pinheiro-MA por 6 a 1 nesta primeira rodada,



A superioridade técnica do Corinthians ficou nítida nos primeiros minutos, enquanto o Corumbaense, bem ajustado pelo técnico Mauro Marino, apostava na organização defensiva para segurar o adversário. Aos 16 minutos, Vitinho saiu na cara do gol, mas o goleiro Clemer salvou o time sul-mato-grossense. O mesmo Vitinho perdeu outra chance aos 29 e aos 30, Fabrício acertou a trave esquerda.



O primeiro ataque com perigo do Corumbaense aconteceu aos 31 minutos, com Marquinho. O meia recebeu por trás da zaga corinthiana e, já na área, bateu firme, mas para fora. A resposta veio com gol. Aos 35, Samuel recebeu cobrança de escanteio pela direita e cruzou. A zaga carijó vacilou na saída e João, livre, cabeceou no canto de Clemer, que não teve reação, fechando o placar em 1 a 0 antes do intervalo.



Na etapa final seguiu a supremacia paulista e Rafael Bilu acertou a trave logo no início. Aos 18, novo cruzamento de Samuel pela direita, o zagueiro Jair falhou e Willian, que havia acabado de entrar, aproveitou para marcar o segundo gol do Timão. O placar foi fechado aos 34 em nova marcação equivocada do carijó. Fabrício cobrou escanteio e Carlos, livre na área, cabeceou para fazer 3 a 0.



Os times do Grupo 17 voltam a campo no domingo (7), também na Arena da Fonte Luminosa. Às 13h, o Corumbaense encara a líder Ferroviária e, em seguida, o Corinthians joga contra o Pinheiro.