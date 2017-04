Corumbaense e Novo voltam a decidir título após cinco anos

Hélder Rafael/Globo Esporte Na única decisão entre as equipes, o Novo faturou o troféu de campeão

O domingo (23) foi histórico para Corumbaense e Novo. Cada um com seu enredo dramático, as equipes garantiram frente a Operário e Sete de Setembro, respectivamente, um lugar na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense, onde decidem o título da primeira divisão estadual de forma inédita nos dois próximos domingos. No entanto, apesar de nunca terem se enfrentado pela Série A estadual, os times sabem como é decidir um título entre si.



Há cinco anos, quando o Novo sequer havia comemorado seu segundo ano de vida e ainda atendia pelo nome Novoperário, os clubes disputavam o título da segunda divisão estadual. Já garantidos na elite, quem fez a maior festa foi o clube da capital que mesmo após ser derrotado no primeiro jogo no Arthur Marinho por 1 a 0, gol marcado por Valdinei – que segue no Carijó –, devolveu o placar na partida de volta, venceu por 2 a 1, de virada, e se sagrou campeão, o único título profissional do esmeraldino até o momento.



O reencontro agora será muito mais glamoroso. Após 30 anos, o Carijó chega a uma final estadual e tem a chance de quebrar o jejum de títulos que dura desde 1984, enquanto o Novo, que tem menos de sete anos de história chega a sua primeira final da Série A. Ambos os clubes já têm vaga garantida na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro em 2018.



Na decisão, o Corumbaense tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais para ficar com o título, além de poder decidir em casa. No entanto, a segunda pode acabar nem se tornando uma ‘vantagem’ já que o Novo estuda a viabilidade de mandar o seu jogo também no Arthur Marinho devido à possibilidade de uma arrecadação maior devido ao grande público nos jogos do Carijó.



A definição dos detalhes da decisão acontece nesta terça-feira (25), às 14h, na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Certo é que, por exigência da TV Morena, que detém os direitos de transmissão da competição, as finais acontecem no próximo domingo (30) e no seguinte (7/4), ambos às 15h.