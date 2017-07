Corinthians empata em SC, Grêmio vence e diminui vantagem

Jamira Furlani/Avaí Avai e Corinthians fizeram bom jogo, mas sem gols, em Florianópolis

O líder Corinthians ainda está invicto, mas a vantagem sobre o Grêmio, de dez pontos, caiu para seis após o segundo empate seguido dos paulistas. O Timão ficou no zero contra o Avaí-SC e o Tricolor gaúcho aproveitou a chance com mais uma vitória, agora sobre o Vitória-BA, fora de casa. O Santos também venceu e se aproxima. A 15ª rodada teve ainda o empate entre Flamengo e Palmeiras, goleada da Ponte Preta e inesperada derrota do Atlético-MG, em casa, para o Bahia. A rodada segue nesta quinta com Sport-PE e Atlético-GO na Ilha do Retiro, Fluminense e Cruzeiro no Maracanã e Atlético-PR contra o Botafogo na Arena da Baixada.

Mauricia da Matta/Vitória Grêmio não teve dificuldades para vencer o Vitória e diminuir vantagem corinthiana



As vitórias de Santos e Grêmio abriram a rodada. O Peixe, que teve retorno decisivo do goleiro Vanderlei, em bela jornada observado pelo preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Taffarel, venceu a Chapecoense por 1 a 0, gol de Vecchio, já no segundo tempo. O Grêmio foi à Salvador e foi melhor contra o Vitória. Fernandinho e Artur abriram vantagem ainda no primeiro tempo. No segundo, David diminui, mas Ramiro fez outro gol gaúcho e fechou o placar em 3 a 1.



Na Ressacada, o Corinthians visitou o Avaí e, se não marcou, também não sofreu gols e o jogo terminou em 0 a 0, apesar das chances dos dois lados, inclusive com bolas na trave. Por outro lado, em Campinas, a Ponte Preta não teve dó do Coritiba e venceu por 4 a 0, com dois gols de Emerson Sheik e outros de Léo Arthur, que abriu o placar, e Lucca.



No Independência, o Bahia surpreendeu o Atlético-MG e venceu com um gol em cada tempo. O primeiro saiu aos 12 minutos com Juninho cobrando pênalti. A vantagem foi ampliada aos 42 minutos da etapa final com outro gol de Juninho, em belo chute de fora da área, 2 a 0. No Morumbi, o São Paulo bateu o Vasco com um gol relâmpago de Lucas Pratto, logo no primeiro minuto de jogo. Primeira vitória do Tricolor nas últimas dez rodadas.



No Estádio Luso Brasileiro, Flamengo e Palmeiras protagonizaram um duelo movimentado com dois gols para cada lado, todos no primeiro tempo. Empurrado pela torcida, o Rubro-negro carioca saiu na frente aos sete minutos com Pará. O Verdão respondeu aos 31 minutos com Willian. O atacante recebeu lançamento de Zé Roberto e tocou na saída do goleiro Thiago para empatar. Aos 42, Rogér Guedes arrancou e aproveitou passe de Mina em profundidade para fazer 2 a 1. No minuto seguinte, Guerrero ganhou a disputa de corpo com Luan e igualou a partida 2 a 2. No segundo tempo, Diego teve a chance de garantir o triunfo carioca, mas acabou desperdiçando a cobrança de pênalti defendida por Jailson.



Com os resultados, o Corinthians segue na ponta com 37 pontos e o Grêmio vem na sequência com 31. O Santos, em terceiro, está com 27 pontos e o Flamengo em quarto com 25 pontos. Na zona de rebaixamento estão, na ordem, São Paulo, Avaí, Vitória e Atlético-GO.