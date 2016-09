Conmebol divulga mudanças na Copa Libertadores para 2017

O torcedor deve se preparar para acompanhar uma Copa Libertadores diferente em 2017. Neste terça-feira (27), o Comitê Executivo da Conmebol se reuniu em Assunção, no Paraguai, e decidiu modificar o maior torneio de clubes da América. Inicialmente, terá mais clubes, será disputado entre fevereiro a novembro e não apenas até o meio do ano como acontece e contará com duas fases preliminares, de mata-mata, antes da definição dos grupos. Há ainda a possibilidade da final ser disputada em partida única em um campo neutro, o que deve tornar a competição muito parecida com o formato da Liga dos Campeões da Europa.





Reprodução/Twitter Presidente da Conmebol postou no Twitter foto da reunião desta terça-feira

Com as mudanças propostas e que devem ser implantadas, o Brasil pode ganhar mais uma vaga na Libertadores, pelo menos é que devem pleitear os representantes brasileiros na reunião. Estiveram presentes o presidente do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno; o presidente da Federação Mineira, Castellar Guimarães Neto; o diretor de competições da CBF, Manoel Flores; e Fernando Sarney, que é do Comitê Executivo da FIFA. Além deles, está também o presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, que também tem cargo na entidade nacional e é membro do Comitê Executivo da Conmebol.



A vaga extra, porém, ainda depende de novas reuniões e de como as mudanças serão implantadas. “É justo que os brasileiros tenham uma vaga extra para a próxima competição, mas isso não vai depender só da nossa vontade e será definido com os demais sul-americanos”, disse o presidente da Federação Paulista.



Sul-Americana e final única

As mudanças vão atingir também a Copa Sul-Americana, que segue sendo disputada no segundo semestre. Dez clubes que não avançarem às oitavas de final da Libertadores terão a oportunidade de seguir na Sul-Americana, algo similar ao que acontece na Europa, com a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Os vencedores dos dois torneios garantirão uma vaga direta na fase de grupos da edição seguinte da Libertadores.



Em um comunicado, o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, afirmou que passar a Libertadores para ser disputada em 42 semanas, e não em 27 como vinha acontecendo até 2016, é uma necessidade para o crescimento do futebol continental. “Depois de uma análise criteriosa das necessidades e características próprias do futebol sul-americano, decidimos adotar o calendário anual para a Libertadores. Por muito tempo os clubes tiveram que escolher entre o campeonato local e os torneios continentais, e isso afeta a qualidade de ambas as competições. Essa mudança nos permitirá melhorar o desempenho esportivo nos torneios nacionais, proteger os jogadores e, além disso, potencializar a qualidade de jogo das copas continentais”, escreveu.



Sobre a possibilidade de se ter a decisão da Libertadores em jogo único e em campo neutro, Domínguez utilizou sua conta no twitter para abrir essa possibilidade de, segundo ele, ter uma decisão mais justa. “Analisando estatísticas das finais da Copa Libertadores, time local no segundo jogo ganhou 7 de 10. Justiça desportiva exige final única em campo neutro”, postou. Atualmente, a decisão é disputada em dois jogos com um mando de campo para cada finalista.