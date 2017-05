Com quatro jogadores campeões estaduais, Corumbaense busca classificação inédita à Copa SP

Ainda em festa com o título estadual após 33 anos, o Corumbaense quer outra façanha ainda em 2017: garantir a classificação inédita para a Copa São Paulo de futebol júnior do próximo ano. Para isso, o time que começa neste sábado (20) a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-19 conta com quatro jogadores que estiveram no elenco vencedor há duas semanas.



Sem grandes atuações no time principal, o atacante Mateus Leite e os zagueiros Neto Godoy e Jair prometem chamar a responsabilidade no time sub-19, já que contam com a experiência de terem trabalhado no grupo campeão estadual. “É uma bagagem, ainda mais com um título desse. Uma cidade que apoia tanto o time em todos os jogos, é gratificante poder passar um pouco da experiência para os jogadores e ajudar a gente a conseguir esse título e a vaga tão sonhada”, disseao Diário Corumbaense o zagueiro Jair.

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Zagueiro Jair esteve no grupo campeão estadual com o Carijó e agora lidera os garotos no sub-19



O comandante da equipe será o ex-jogador do clube, Chiquinho, que começa a carreira na função, porém já vem trabalhando com os garotos há três meses através do Programa Nosso Talento, realizado pela Prefeitura de Corumbá. O tempo de treinamentos, assim como ocorreu no profissional, pode ser determinante para alcançar a vaga, de acordo com o técnico.



“Estamos há três meses treinando, a maioria dos jogadores já joga junto e espero que esse conjunto possa fazer a diferença. As equipes começaram agora o trabalho, a nossa está um pouco adiantada, já que começou o trabalho mais cedo”, disse Chiquinho, que trabalhará com Edevaldo Hurtado, o Sabiá, na comissão técnica.



Além dos garotos da região, o Carijó ainda acertou a contratação do meia Rafinha, de 18 anos, natural de Rio Brilhante, e que já passou pela base de Corinthians e Cruzeiro, além de defender mais recentemente o Ubiratan e a Moreninhas. Ele estava no futebol sergipano nos primeiros meses do ano.



A estreia no sub-19 acontece contra um dos principais rivais no profissional, o Operário, neste sábado (20), às 17h, no estádio Arthur Marinho. Por acontecer no sistema de pontos corridos, o treinador acredita que os pontos em casa podem ser fator determinante para ficar entre os dois primeiros colocados e conquistar à classificação a principal competição de base do país. “Temos que pontuar dentro de casa, e isso vai fazer diferença”, conclui.