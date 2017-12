Clubes voltam atrás e mantém fórmula do Campeonato Estadual

Anderson Ramos/Capital News

Federação e clubes se reuniram nesta sexta em Campo Grande

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) excluiu o Misto da Série B do Campeonato Estadual, o que impede o clube de Três Lagoas de ocupar a vaga que tinha conquistado na primeira divisão em 2018. A decisão fez a Federação de Futebol de Mato Grosso de Sul (FFMS) convocar os clubes classificados para a competição para uma reunião de emergência nesta sexta para discutir possível alterações no campeonato, agora com dez clubes. E a decisão foi desfazer tudo e manter a fórmula dos anos anteriores, o que garante todos na Série A em 2019.



Essa salva guarda, provavelmente, foi o que fez seis dos dez clubes optarem em até cancelar o quadrangular final previsto para o próximo ano, voltando a disputa em confrontos diretos nas fases semifinal e final. Apenas os representantes do Sete de Dourados, Comercial e dos Operários de campo Grande e Dourados, esse recém promovido da segunda divisão, votaram por manter as mudanças.



Assim, o Campeonato Estadual, que começa no dia 17 de janeiro, será disputado por dez times divididos em dois grupos com cinco cada. Jogam entre si em turno e returno e os quatro melhores avançam para a fase de quartas de final. Como Naviraiense e Cena, que subiria da Série B, abriram mão da disputa, os dois rebaixamentos ficam definidos.



Depois, os confrontos acontecem em ida e volta para definir os quatro semifinalistas e depois os dois finalistas que garantem também vaga na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro 2019. O campeão disputa também a Copa Verde.



Tabela



A decisão não deve alterar a tabela da primeira fase, excluindo-se apenas as partidas previstas do Misto. A primeira rodada, no dia 17 de janeiro, deve ter os jogos entre ABC e Operário FC e Comercial contra o Costa Rica, com o Novo folgando no Grupo A. No grupo B jogam Urso e Sete de Dourados e ainda Operário AC recebendo o Águia Negra e o Corumbaense estreia apenas na segunda rodada.