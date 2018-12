Chapecoense, Fluminense e Vasco se mantém na Série A do Brasileiro

Sirli Freitas/ACF Vitória sobre o São Paulo garantiu a festa pela permanência na Série A

O Campeonato Brasileiro terminou com alívio para Fluminense, Vasco da Gama e Chapecoense-SC e degola para Sport-PE e América-MG. A disputa desses cinco clubes para permanecer na Série A marcou a última rodada do Brasileirão e os resultados não foram suficientes para salvar os dois rebaixados que iniciaram a rodada entre os quatro piores e tiveram os rebaixamentos confirmados, juntos com Vitória-BA e Paraná Clube-PR.

Os times que dependiam apenas dos seus resultados fizeram valer essa vantagem e se garantiram. O Fluminense recebeu o América-MG no Maracanã e venceu por 1 a 0. O Coelho poderia sair na frente, mas Luan desperdiçou pênalti, defendido pelo goleiro Júlio César. O gol da vitória e do alívio tricolor foi marcado por Richard, aos 41 minutos do primeiro tempo. Livre do rebaixamento, o Flu termina o Brasileirão na 12ª posição, com 45 pontos. Já o América, com 40, encerra no 18º lugar e de volta à Série B.

Na Arena Conda, o placar da vitória da Chapecoense sobre o São Paulo também foi mínimo. Aos 22 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Canteros, Leandro Pereira subiu mais alto que a zaga e, de cabeça, abriu o placar. Com o gol, a Chape passou a apostar nos contra-ataques, evitou as investidas do time paulista e segurou a vantagem até o final e a permanência na Série A, terminando na 14ª posição com 44 pontos. O São Paulo ficou em quinto lugar, com 63 pontos.

No Castelão, empate sem gols que evitou o quarto rebaixamento do Vasco. Os cariocas enfrentaram o Ceará-CE, esse já livre da degola, mas que pensava em Copa Sul-Americana. Os dois times fizeram jogo sem grandes emoções e gols.

O último rebaixado saiu na Ilha do Retiro. O Sport precisava vencer o Santos e torcer por combinação de resultados e sua parte fez, com gols no segundo tempo. Aos 38 minutos, Rogério pegou a sobra e bateu cruzado para fazer um golaço e colocar o Sport na frente. Aos 46, Marlone cobrou falta, Hernane entrou rápido e fez o segundo, de cabeça. E, dois minutos depois, Rodrygo fez de falta e descontou para o Santos. Apesar da vitória, os outros resultados da rodada não permitiram que o Leão se livrasse da degola.