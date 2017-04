Após eliminação, gestor do Sete coloca em dúvida participação na Série D

Franz Mendes Sete foi eliminado do estadual neste domingo pelo Novo e ficou de fora da Copa do Brasil em 2018

Logo após a eliminação do Sete de Dourados para o Novo na semifinal do estadual 2017, o gestor do time douradense concedeu entrevista para uma rádio local onde relatou que irá repensar a participação no Campeonato Brasileiro Série D deste ano. Segundo o dirigente, o alto custo da competição somada a falta de apoio financeiro podem prejudicar o caixa para a temporada 2018.



"Não vamos ter o calendário nacional em 2018 e eu devo repensar a nossa participação no brasileiro desse ano. Não temos ajuda financeira e sem dinheiro não tem como fazer uma equipe competitiva na competição.

Então se for para entrar para só por entrar, melhor não participar, pois depois vai sobrar a conta para pagar", desabafou o gestor lembrando que não terá as cotas da Copa do Brasil para o próximo ano como teve neste.



Mesmo fora da Copa do Brasil e Série D em 2018, o time ainda poderá ficar com a vaga na Copa Verde.

Divulgação/Sete Tony Montalvão tem proposta do futebol Goiânio para ser gestor de um clube de lá

Uma reunião nesta terça-feira na FFMS deve definir jogos extras para a disputa do terceiro lugar com o Operário e o vencedor do confronto ficaria a vaga na competição regional.

Caso seja mesmo confirmado, as disputas acontecem nos próximos sábado com o primeiro jogo em Dourados e o segundo na capital.