Inscrições para o Enem terminam hoje

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) terminam nesta sexta-feira (19). Balanço parcial do Ministério da Educação (MEC) divulgado hoje, revela que até o momento, pouco mais de 6 milhões de pessoas estão inscritas no exame.



Neste ano, as provas serão realizadas em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. No primeiro, os candidatos farão provas de ciências humanas, linguagens e redação, em 5 horas e meia de prova. No segundo, as provas serão de matemática e ciências da natureza, com duração de 4 horas e meia.



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), reforça que o candidato só estará devidamente inscrito no exame, mediante o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$82. O boleto deve ser pago até o dia 24 de maio.



Alunos do terceiro ano do ensino médio em escola pública, candidatos inscritos no CadÚnico e candidatos de famílias de baixa renda, têm isenção da taxa de inscrição.



No ano passado, o ENEM teve, aproximadamente, 9,2 milhões de inscritos.