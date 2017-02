Inep aumenta prazo de consulta pública do Enem

Agência Brasil Enem pode mudar avaliação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira (Inep) ampliou o prazo da consulta pública sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A data limite segue até o dia 17 de fevereiro. A consulta foi aberta no dia 18 de janeiro, pela internet, e terminaria na sexta-feira (10).



O Inep convocou os 6,1 milhões de participantes do Enem 2016 para opinarem sobre aspectos que podem ser mudados no exame. Até as 10h desta quinta-feira (9), 414 mil pessoas participaram da consulta pública.



O Ministério da Educação (MEC) poderá modificar o exame ainda este ano. Uma das principais mudanças poderá ser aplicação das provas em apenas um dia. Atualmente, o Enem é aplicado em dois dias, sábado e um domingo. A prova seria menor e teria, no máximo, 100 questões.