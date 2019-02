IFMS convoca candidatos em 2ª chamada para matrícula em cursos de qualificação profissional

Tamanho do texto

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta terça-feira (19), a segunda chamada para os cursos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC), ofertados a distância e presencialmente, com ingresso no primeiro semestre de 2019. O documento está disponível na Central de Seleção.

Os convocados devem comparecer para matrícula nesta quarta (20) e quinta-feira (21), conforme endereços e horários indicados no edital da segunda chamada.

Entre a documentação necessárias estão originais e cópias de documentos de identificação com foto, que comprovem a escolaridade mínima exigida para o curso e quitação de obrigações militares, para os brasileiros entre 19 e 45 anos de idade completos ou a serem completados até 31 de dezembro do ano corrente.

Caso o histórico escolar não possa ser apresentado, poderão ser aceitas a declaração de conclusão do ensino fundamental ou médio ou equivalentes, emitida pela instituição de ensino.

Também são necessários o requerimento de matrícula preenchido e assinado, uma foto 3x4 recente e o comprovante de preenchimento do questionário socioeconômico.

A matrícula deve ser efetuada pelo próprio candidato, seu responsável legal ou por um procurador, com a apresentação de procuração simples, de próprio punho.

Após a segunda chamada, caso ainda existam vagas remanescentes, elas serão preenchidas por candidatos da lista de espera, por ordem de chegada.

A critério de cada campus, até a segunda semana após o início das aulas – previsto para 25 de fevereiro – não existindo lista de espera e havendo vagas remanescentes, elas poderão ser preenchidas pelos demais interessados, também por ordem de chegada.

FIC - Por meio do processo seletivo, o IFMS ofertou mais de 1,5 mil vagas nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo IFMS visam propiciar aos estudantes capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade. No caso dos cursos a distância (semipresenciais), os selecionados deverão participar de encontros presenciais previstos.

O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.