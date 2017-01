Escolas da Rede Estadual terão período integral de ensino

Deurico/Capital News Para aluna o período integral traz um ensino completo, dando a oportunidade de o aluno demonstrar seus interesses e potencial.

Fernanda Marques é aluna da escola Amélio de Carvalho Baís, uma das poucas escolas que já trabalham com período integral desde o ano de 2015 na Capital, e que com essa nova portaria do Ministério da Educação, passará pelas adequações para atender o novo projeto que será colocado em prática a partir de fevereiro de 2017.

Para estudante, “o período integral é importante, pois, o aluno tem mais oportunidades de mostrar aos professores o seu potencial, além de receber acompanhamento total, sendo ele pedagógico ou psicológico, ao mesmo tempo em que os professores se tornam mais disponíveis para ensinar e conversar com os alunos, outros alunos que tem mais facilidade com as matérias se dispõem a ajudar, ensinando os colegas”, afirma Fernanda.



Com o estudo voltado para o interesse acadêmico do aluno, Fernanda, tem presença garantida nas aulas que envolvem o conteúdo biológico, pois segundo ela, as faculdades que deseja cursar, são de biologia ou medicina veterinária.



Ainda de acordo com aluna, “a escola não é um lugar simplesmente para aprender conteúdo, mas também para convivência e família, pois as pessoas sejam elas colegas, funcionários ou professores, se tornam parte da nossa família”, conclui estudante.