Prefeitura realiza plantão neste final de semana para atender contribuinte do IPTU

Deurico Ramos/Capital News Conforme secretário e prefeito, plantão funcionará neste sábado e domingo (7 e 8), das 8h a 16h no Paço Municipal

Com o objetivo de levantar verba para pagar os salários dos servidores municipais, a Prefeitura de Campo Grande realiza neste sábado e domingo (7 e 8) um plantão para atender os contribuintes que queiram antecipar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que vence no dia 10. Ainda neste final de semana, o contribuinte que tiver débitos com o Executivo poderá renegociar a dívida por meio do Programa de Conciliação Fiscal (Refis), que foi prorrogado até o dia 10 de fevereiro.



O prefeito Marquinhos Trad e o secretário de Finanças e Orçamento, Pedro Pedrossian Neto, informaram na manhã desta quinta-feira (5) sobre a prorrogação. Uma resolução da Sepanflic juntamente à Procuradoria Geral do Município optou por prorrogar o Refis, que encerrou no dia 27 de dezembro. A divulgação do novo prazo será oficializada no Diário Oficial (Diogrande) desta sexta-feira (6).



“Diversos contribuintes nos procuraram reclamando da necessidade de prorrogação do Refis porque não tinham conseguido recursos neste final de ano para aproveitar esta oportunidade para quitação”, explicou o secretário.





Deurico Ramos/Capital News Para pagamento à vista até o dia 10 de janeiro, contribuinte que estiver em dia terá desconto de 20%, conforme secretário

Serão mantidos os descontos anteriores do programa de conciliação, conforme Pedrossian Neto. Ou seja, no pagamento à vista são previstos 90% de redução de juros de mora e 75% da multa; no pagamento em até cinco parcelas a redução é de 70% dos juros e 50% da multa. Podem aderir ao Refis os contribuintes que têm débitos com IPTU, ISS, entre outros tributos – com a exceção de multas de trânsito. Ele atende pessoas físicas e jurídicas inscritas ou não em dívida ativa ajuizados ou a vias de ser ajuizados.



Plantão

O atendimento funcionará no Paço Municipal na Rua Arthur Jorge (no prédio da antiga Câmara Municipal), das 8h às 16h. Se o contribuinte pagar integralmente à vista a parcela até o dia 10 de janeiro, terá desconto de 20% no valor. Se pagar até o dia 10 de fevereiro terá 10%, e a partir desta data, 5%. Para ter direito ao desconto, o contribuinte precisa estar em dia com a Prefeitura.



Conforme já noticiado pelo Capital News, a arrecadação será destinada integralmente para o pagamento dos servidores municipais ativos e inativos.