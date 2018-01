Ibovespa bate novo recorde ao atingir 79.378 pontos

O Ibovespa, principal índice de desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, atingiu seu maior patamar histórico ontem (8) aos 79.378 pontos. O recorde anterior, de 79.071 pontos, foi registrado na última sexta-feira (5).



As ações que mais valorizaram nesta segunda-feira (8) foram Sid Nacional ON (alta de 4,85%), Gerdau PN (3,49%), e Fibria ON (3,16%). Já as maiores baixas foram Kroton ON (-4,44%), P Açúcar PN (-3,06%), e Fleury ON (-2,6%).



O dólar comercial encerrou o pregão desta segunda-feira com pequena elevação de 0,08%, custando R$ 3,23 na venda.