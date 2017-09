Homem perde controle de caminhonete e morre sem lesão aparente

Inquérito policial foi aberto para investigar a morte de Silvano Alexandre dos Santos, 52 anos, ocorrida nesta segunda-feira (18), no quilômetro 509 da BR-262, em Anastácio.



Conforme informações do Boletim de Ocorrência, Silvano dirigia caminhonete F4000 e, por razão ainda desconhecida, perdeu o controle da direção e cruzou a faixa no sentido contrário, saindo da pista.



Policiais rodoviários federais foram chamados por motoristas que viram o acidente e quando chegaram no local constataram que Silvano estava morto. Não havia lesões aparentes, por isso a causa da morte não foi imediatamente identificada.



O corpo foi levado para ser submetido a exame necroscópico.