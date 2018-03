Durante chuva, colisão de frente entre carros mata motorista

O motorista de um Siena morreu em acidente de trânsito ocorrido no fim da tarde desta quinta-feira (15), na MS-295, entre as cidades de Iguatemi e Eldorado. José Martins Dias, 60 anos, morreu antes da chegada de socorristas.

Segundo registro policial, a suspeita é que o condutor do Sandero, de 20 anos, tenha invadido a pista contrária. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido em estado grave. Chovia no momento da colisão e pode ser que tenha ocorrido aquaplanagem.

Peritos constataram no local que José seguia no sentido a Eldorado e o outro motorista estava na pista oposta. A batida entre os carros foi de frente e José morreu antes da chegada de equipe do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a polícia, o velocímetro do Siena que José dirigia travou em 50 km por hora. Já o marcador de velocidade do Sandero não travou. Inquérito foi aberto na Polícia Civil para esclarecer a causa do acidente.