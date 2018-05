Terceiro dia de interdições: acompanhe o movimento das rodovias no Estado

Divulgação/PRF

Os protestos dos caminhoneiros contra o aumento de preços dos combustíveis continuam nesta quarta-feira (23). Passa de 10 o número de trechos de rodovias federais foram interditados total ou parcialmente em Mato Grosso do Sul, neste terceiro dia de protestos.

A Petrobras anunciou a redução de 1,53% no preço do diesel e diminuição de 2,07% preço de gasolina comercializados nas refinarias. O litro do diesel A nas refinarias passará de R$ 2,3716 ontem para R$ 2,3351 a partir desta quarta. O preço da gasolina A cairá de R$ 2,0867 para R$ 2,0433 o litro, no mesmo período.

Veja os trechos que já registraram manifestações no Estado:



Em Eldorado, na BR-163, km 39, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Naviraí, na BR-163, km 117, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Caarapó, na BR-163, km 206, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Dourados, na BR-163, km 256, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Rio Brilhante, na BR-163, km 324 até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Campo Grande, na BR-163, km 462 até às 6h, rodovia permanece interditada.

Em Campo Grande, na BR-163, km 477, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Bandeirantes, na BR-163, km 548 até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em São Gabriel do Oeste, na BR-163 km 614, há manifestação, mas sem interdição.

Em Maracaju, na BR-267, km 364, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Guia Lopes da Laguna, na BR-267, km 474, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Paranaíba, na BR-158, km 96, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Cassilândia, na BR-158, km 5, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Chapadão do Sul, na BR-060, km 11, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Sidrolândia, na BR-060, km 420, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Três Lagoas, na BR-262, km 5, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Em Paraíso das Águas, na BR-060, km 60, até às 6h, rodovia permanece interditada parcialmente.

Os veículos de passeio estão sendo liberados para passar e em razão disso, o congestionamento tem sido relativamente pequeno, não passando de 1 Km em cada ponto.

É importante frisar que o Código de Trânsito Brasileiro prevê uma multa no valor de 3800 reais (e suspensão do direito de dirigir) para condutores que utilizam seus veículos para interditar rodovias e que a PRF poderá fazer uso de expediente caso não seja atendida a solicitação para liberação da rodovia em que seja utilizado veículos automotores.

A PRF também ressalta que interdições de rodovias são extremamente perigosas para a segurança do trânsito. Já tivemos registros de graves acidentes (ocorridos em outros Estados) como consequência da interdição, além de todos os prejuízos que esta manifestação pode causar a terceiros em seus compromissos e danos a cargas perecíveis.

Aos condutores que puderem adiar suas viagens, recomendamos que assim procedam. A CCR MSVia e a PRF (191) estão à disposição em seus telefones de emergência para demais esclarecimentos.