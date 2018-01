Por conta do feriado, moradores sofrem com lixo acumulado

A. Ramos/Capital News Condomínios são os mais afetados pelo atraso na coleta

Moradores de alguns bairros de Campo Grande ainda sofrem com o atraso na coleta de lixo depois do feriado de Natal de Ano Novo. A equipe de reportagem do Capital News flagrou muita lixeira cheia e sacos acumulados em frente às casas do bairro Coopharadio e na região da Vila Carlota.

A. Ramos/Capital News Moradora fala dos transtornos para quem mora na Coopharadio

Enquanto esperam pela normalização do serviço, os moradores relatam os transtornos causados pelo atraso. “É inadmissível estar se discutindo a taxa do lixo e o serviço não estar sendo prestado”, afirmou uma moradora, que conversou com a equipe de reportagem na manhã desta sexta-feira (5). Dona Ana reclamou do mau cheiro no bairro neste período e pediu que sejam tomadas medidas para regularizar o serviço o mais rápido possível.

A situação se agrava em condomínios, onde todo o lixo se acumula para ser recolhido todo de uma vez. Em dois conjuntos habitacionais da região visitada hoje cedo, os funcionários relataram os problemas enfrentados pelos condôminos. “Desde o feriado, depois do Natal, não se vê o caminhão de coleta passar pelo bairro. Os condôminos estão reclamando bastante”, disse um funcionário do condomínio Vilage das Pedras.

Outro trabalhador da região lembrou os transtornos e risco para a saúde, principalmente das crianças. “Tivemos uma infestação de baratas, ratos e é um risco para as crianças”, citou o zelador do condomínio Vilage das Flores, ressaltando o mau cheiro.

Por meio do serviço de atendimento ao usuário, a Solurb, concessionária responsável pela gestão da Limpeza Urbana e o manejo de resíduos sólidos de Campo Grande, informou que o lixo que ainda está acumulado por conta do feriado será coletado todo nesta sexta-feira.