Paralisação de agentes penitenciários é adiada

Deurico/Capital News A decisão foi tomada após uma reunião na Casa Civil.

A decisão foi tomada após uma reunião na Casa Civil, onde o governo deixou claro seu posicionamento no sentido de garantir o tratamento dos Agentes Penitenciários. E considerando também o cenário político, envolvendo Palácio do Planalto e o fato das Reformas trabalhistas e Previdenciárias terem sido tiradas de votação sem previsão para serem colocadas em pauta, devido a esta nova realidade a Fenaspen decidiu suspender a paralisação. A Federação informou ainda que uma reunião com os Ministros da Casa Civil e Segurança Pública ficou agenda para a próxima quarta-feira (24) para tratar da PEC 308.



O Sindicato ressalta que apesar da paralisação ter sido suspensa, a caravana para Brasília está mantida. A caravana de MS sairá na próxima segunda-feira (22) ás 10horas do Presídio de Dourados PED, com conexão na Sede do Sinsap prevista para as 14horas, localizada na Rua Vicentina Coelho Neto, 530, Vivendas do Parque. Retornando na quarta-feira (24), com previsão de chegada em Campo Grande na quinta-feira (25).



O presidente do Sinsap, André Luiz Santiago ressalta a importância da mobilização neste momento devido à conjuntura política que o país está vivendo. “Sim, precisamos mostrar que não somos a favor dessa corrupção, não aceitamos o que estão fazendo com o nosso país. Infelizmente vivemos uma situação caótica onde praticamente todos os políticos estão sendo investigados, vamos dar a nossa cara a tapa e mostrar que não aguentamos mais. Todos unidos por um país digno”, diz Santiago.