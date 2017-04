ônibus, bancos e escolas participam de greve nacional

Deurico/Capital News Greve acontece na sexta-feira

A greve geral vai atingir Campo Grande e com isso aproximadamente 97 mil alunos ficarão sem aula. Ônibus, agências bancárias e alguns serviços da prefeitura e Governo do Estado estarão fechados na sexta-feira (28).



A paralisação será realizada em todo o Brasil. Os argumentos são reformas da Previdência e trabalhista, proposta pelo Governo Federal e em análise no Congresso Nacional. Esta é a segunda vez este ano que os professores aderem a greve.



Os que também farão a paralisação são Federação dos Trabalhadores em Educação (Fetems), Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) e o Sindicato dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino - Setor Privado (Sintrae).



Os outros prejudicados são as pessoas que usam transporte coletivo e mototaxista. De acordo com o presidente do sindicato que representa os motoristas de ônibus, Demétrio Ferreira de Freias, nesta sexta-feira os carros não vão sair da garagem.



O comercio estará aberto na sexta-feira (28). Os Correios continuarão em greve por tempo indeterminado. O sindicato das agências lotéricas afirmou que os estabelecimentos vão funcionar normalmente.