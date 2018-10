Novos desembargadores do TJMS serão empossados nesta quarta

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) empossa na tarde desta quarta-feira (3), dois novos desembargadores que irão compor o corpo de magistrados da corte nos próximos anos. A solenidade de posse será realizada às 14h, no Palácio da Justiça Desembargador Leão Neto do Carmo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Promovidos em sessão do Tribunal Pleno de 26 de setembro, serão empossados no cargo de desembargador o juiz Emerson Cafure e a juíza Dileta Terezinha Souza Thomaz.

Os magistrados ocuparão as vagas provenientes das aposentadorias da Desembargadora Maria Isabel de Matos Rocha e do Desembargador Francisco Gerardo de Sousa.

Conheça os novos desembargadores:

Divulgação Juiz Emerson Cafure será empossado desembargador do TJMS nesta tarde

Emerson Cafure nasceu em Porto Murtinho e ingressou na magistratura em dezembro de 1988, na 5ª circunscrição. Em maio de 1989, foi promovido para a comarca de Bonito e, em fevereiro de 1992, uma nova promoção o levou para Corumbá, comarca de segunda entrância.

Foi diretor de Foro, integrou Turma Recursal e, em março de 2001, foi promovido a juiz de entrância especial, assumindo a 4ª Vara Criminal de Campo Grande. Na Capital, judicou também na 8ª Vara Cível e, em 2005, por remoção, titularizou a 11ª Vara do Juizado Especial. Foi membro da Turma Recursal e diretor do Foro dos Juizados Especiais. Em maio de 2018 foi designado para atuar como juiz convocado no Tribunal de Justiça.

Divulgação A juíza Dileta Terezinha Souza Thomaz também toma posse nesta quarta-feira (3)

Dileta Terezinha Souza Thomaz será a quinta mulher a ocupar o cargo desde a criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Gaúcha de Catuípe, ela ingressou na magistratura sul-mato-grossense em junho de 1989, após aprovação no XI concurso de provas e títulos. Iniciou judicando na comarca de Anaurilândia.

Em 1991, por remoção, passou a judicar em Deodápolis. Em outubro de 1994, foi promovida para Ponta Porã, comarca de segunda entrância. Uma nova promoção em junho de 2000 levou-a para a 6ª Vara Cível de Dourados. Por remoção, no ano seguinte, assumiu a 1ª Vara Criminal. Em agosto de 2011, por remoção, passou a judicar na 7ª Vara Cível de Dourados. Foi diretora do Foro e integrante de Turma Recursal.