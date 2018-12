Ministério Público elege Conselheiros para o biênio 2019-2020 por meio de Eleição Eletrônica

MP-MS/Divulgação Ao todo 200 membros votaram de um total de 219, sendo registradas 19 abstenções e 4 votos nulos

Os conselheiros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS), encerrou neste fim de semana, a eleição para escolha dos nove Conselheiros para composição do Conselho Superior do Ministério Público, biênio 2019/2020. Ao todo 200 membros votaram de um total de 219, sendo registradas 19 abstenções e 4 votos nulos.

A votação ocorreu por meio do Sistema de Eleição Eletrônica do MP-MS, através do endereço https://eleicaoeletronica.mpms.mp.br.

Irão compor o quadro do Conselho Superior no biênio 2019-2020 os seguintes Procuradores de Justiça: Antonio Siufi Neto, com 147; Silvio Cesar Maluf, com 144; Francisco Neves Junior, com 138; Jaceguara Dantas da Silva, com 131; Edgar Roberto Lemos de Miranda, com 129; Alexandre Lima Raslan, com 122, Belmires Soles Ribeiro, com 114; Silasneiton Gonçalves, com 113 e João Albino Cardoso Filho com 105 votos.

A Comissão Eleitoral foi composta pelos Procuradores de Justiça Sérgio Luiz Morelli (Presidente), Hudson Shiguer Kinashi e Olavo Monteiro Mascarenhas, titulares, e Nilza Gomes da Silva, suplente.