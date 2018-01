Mensalidades escolares variam mais de 380% e superam os R$ 1 mil

Gizele Almeida/Dourados News Pesquisa do Procon considerou a fase do aluno e o período que ele passa na escola

Pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), divulgada nesta quinta-feira (11), aponta variação de mais de 386% no preço da mensalidade em escolas de Campo Grande. Em época de matrículas escolares é importante ficar de olho nos preços das mensalidades, oferecidos pelas escolas particulares.

Para o Fundamental 1, onde foi encontrada a maior variação, que abrange do 1° ao 5° ano, a pesquisa traz uma variação de 386,25%, sendo um estabelecimento com mensalidade de R$ 240 e outro com R$ 1.167,00 ao mês, no período matutino para o 1° ano. Foram pesquisados os preços das mensalidades em 41 estabelecimentos de ensino, levando em conta o ano a ser cursado e o período disponibilizado.

No no ensino médio de período integral, o 3°ano começa com mensalidade de R$ 940 e pode chegar aos R$ 2.134,34, com uma variação de 127,06%, dentre as escolas pesquisadas.

O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, orienta que a pesquisa é fundamental para a escolha das escolas. “Lembramos também que o preço não pode ser o único fator para tomadas de decisões. Deve-se também analisar o projeto pedagógico e o método de ensino da escola”, diz o superintendente.

A pesquisa foi realizada entre os dias 6 de novembro e 5 de dezembro de 2017, e pode ser conferida no link a seguir. O Procon Estadual disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site www.procon.ms.gov.br aos consumidores para informações e denúncias.