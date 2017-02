Mãe e filhas sul-mato-grossenses morrem carbonizadas em colisão no MT

Gazeta Digital Carretas colidiram na BR-364

Três pessoas de uma mesma família morreram carbonizadas em um grave acidente na tarde do último sábado (18). Mãe e duas filhas, moradoras da cidade de Rio Verde (MS), eram passageiras de um carreta que colidiu frontalmente com outro veículo de grande porte, na rodovia BR-364, próximo ao município de Jangada, interior do Mato Grosso.



Segundo o site Edição de Notícias, Beatriz Rodrigues Santos e suas duas filhas, Alekia e Maria Eduarda, acompanhavam o condutor da carreta, Sinval Rodrigues Carvalho, na viagem. O marido e pai das vítimas fatais foi socorrido levado em estado grave para um hospital da capital mato-grossense, Cuiabá. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau.



Motorista da outra carreta envolvida no acidente também precisou ser socorrido em estado grave e foi encaminhado para hospital no munícipio de Várzea Grande, na região metropolitana de Mato Grosso.



Ambos os veículos ficaram destruídos após o acidente que aconteceu na altura do quilômetro 474 da rodovia. A pista precisou ser interditada nos dois sentidos e, por conta disso, um grande congestionamento se formou no local.



Corpos das vítimas devem ser trazidos para o município sul-mato-grossense. Não há informações se o sobrevivente também será transferido para tratamento no estado.