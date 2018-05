Inmet emite alerta de baixa umidade do ar para MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade do ar para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em 18 municípios do Estado, a previsão é de que a umidade relativa do ar fique entre 20% e 12%.

O aviso permanece até às 17h desta quinta-feira e prevê riscos à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Em Campo Grande, a quinta-feira (24) deve ser clara e sem chuva. A previsão é de que a temperatura máxima fique em 27ºC e a mínima em 14ºC.

Instruções:

Beba bastante líquido.

Atividades físicas não são recomendadas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).