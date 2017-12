Estátua de Manoel de Barros é inaugurada na Afonso Pena

Edemir Rodrigues / Governo de MS A população de MS e turistas poderão ter uma recordação ao lado do poeta

A estátua de bronze de Manoel de Barros foi instalada no canteiro central da Avenida Afonso Pena, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino. A cerimônia de inauguração aconteceu nesta terça-feira (19), data em que o poeta completaria 101 anos. A escultura é de autoria do artista plástico Ique Woitschach.

Na inauguração, ele lembrou das dificuldades para instalação da estátua, que chegou a se tornar questão judicial, mas destacou que a decisão final foi tomada de forma conciliadora e como inicialmente previsto acabou beneficiando a população. “A gente perpetua aqui do jeito que o Ique queria, embaixo de uma figueira, de costas para o nascer e de frente para o pôr-do-sol como Manoel sempre disse e nos encantou em suas poesias”, completou.

Com 1,38m, e 400 kg de bronze, Manoel de Barros foi esculpido em uma réplica do sofá de sua casa. A escultura em tamanho real apresenta características marcantes e é rica em detalhes. A estátua em homenagem ao poeta teve o custo de R$ 232 mil, angariados por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei).

O artista plástico Ique Woitschach disse que ter realizado a obra foi um prêmio para ele. “Como campo-grandense é um orgulho muito grande poder ter realizado este trabalho. Essa obra é uma realização pessoal e profissional e traz um novo desafio para mim. Fazer o poeta sentado no sofá de sua casa no meio da rua é humanizar e trazer o ambiente que era só dele para esse povo que já gosta da poesia. Tenho certeza que o local será muito visitado não só por ser um ponto turístico, mas porque é o Manoel todo o dia, aguardando cada um de seus fãs para que sente ao lado dele, converse com ele, sinta os passarinhos que ele vai chamar e sinta a árvore que ele virou”, afirmou.

Para garantir a conservação do local, o prefeito Marquinhos Trad assinou convênio com a iniciativa privada que fará a manutenção do paisagismo do canteiro. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS) e o Sesc também darão apoio no cuidado com a estátua.

Marquinhos destacou a importância de a sociedade contribuir com a conservação do monumento. “Dependerá da população, das pessoas que forem visitar, será um papel de todos nós”, destacou. “Essa estátua é a demonstração de uma cidade que lembra dos seus filhos e aqui na extensão do quintal dele ficará a poesia e a saudade”, completou.

Duas réplicas da estátua em miniatura foram entregues pelo governador, uma ao prefeito da Capital e outra à família do poeta. Participaram também da solenidade de inauguração os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis; os deputados estaduais Beto Pereira e Onevan de Matos; além de diversos artistas.