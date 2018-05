Escritório do Programa Reviva Campo Grande inicia atendimento

PMCG Reunião para apresentar cronograma e detalhes da obra aconteceu nesta segunda-feira (21)

Lojistas, proprietários de imóveis, empresários, moradores e população em geral participaram de reunião com prefeito Marquinhos Trad nesta segunda-feira (21). O encontro aconteceu no Escritório Local do Programa Reviva Campo Grande para apresentar o cronograma e detalhes da execução da obra de requalificação da Rua 14 de Julho.

O Escritório, que funcionará em horário comercial na sede da Associação Comercial e Industrial (ACICG), será um dos canais de comunicação com a coordenação do Reviva Campo Grande. Em breve, também será lançado um site, que terá informações detalhadas sobre a obra, como desvios do tráfego e interdições de ruas.

“Para nós, é indispensável que haja desde o início um diálogo aberto com todos os envolvidos. Esta é a primeira vez que a administração pública chama a todos os envolvidos para apresentar a equipe vencedora do certame de licitação e os técnicos responsáveis pela obra. Nenhum passo será dado sem ouvir os empresários, lojistas, comunidade. Enfim, juntos, nós vamos encontrar as melhores soluções para os problemas. Esse diálogo será permanente, com encontros uma vez por mês”, informou o prefeito.

Com a presença da Engepar, empreiteira responsável pela obra, foi apresentada toda a equipe que fará a vistoria cautelar dos imóveis. Os comerciantes e a população foram tranquilizados sobre o acesso dos consumidores às lojas durante a requalificação da Rua 14 de Julho.

O empresário Carlos Clementino Moreira Filho, da Engepar, falou da visão que a construtora adotará durante todo processo. “Os impactos para a execução da obra são necessários, mas faremos tudo com muito cuidado, já que existe também por parte da construtora uma grande preocupação com os comerciantes, para que eles não sofram com as intervenções que vão ocorrer. A responsabilidade é bastante grande e tudo será pensado e analisado com muito cuidado antes de qualquer ação”, garantiu.

A diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadin Zamarrenho, lembra que as obras vão melhorar as condições de acessibilidade do Centro de Campo Grande. “No começo haverá transtorno, mas depois de concluídas, será muito boa para todos. O local terá acesso para todos: pedestres, ciclistas e motoristas”, pontua.

Reprodução do projeto/Divulgação Imagem reproduz mudanças previstas na rua 14 de Julho

Setores

A obra é dividida em três setores, de acordo com características de acabamento e localização. Entretanto, não serão três etapas entregues isoladamente.

S1 – Avenida Fernando Corrêa da Costa x Avenida Afonso Pena: Neste setor haverá estacionamento e o pavimento será revestido em CBUQ. A alimentação em média tensão pela Energisa será através da Rua Barão do Rio Branco. A extravasão de águas pluviais e esgoto será feita pela Avenida Fernando Corrêa da Costa.

S2 – Avenida Afonso Pena (canal) e a Rua Maracajú (talveque): Não haverá estacionamento e a pista de rolamento será executada em piso intertravado. Neste ponto haverão duas extravasões.

S3 – Rua Maracaju e a Avenida Mato Grosso: O estacionamento retorna, alternando-se com as baias de carga e descarga. O pavimento é revestido com CBUQ.