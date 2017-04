Comerciantes reclamam que protesto atrapalha as vendas no centro

A greve de um dia convocada por centrais sindicais e movimentos sociais, marcada para esta sexta-feira (28) em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no Congresso Nacional, está gerando reclamações de comerciantes que atuam na área central de Campo Grande. Eles afirmam que este movimento atrapalha as vendas e prejudica o funcionamento do comércio.

Anderson Ramos/Capital News Comerciante reclama que manifestação atrapalha o movimento em sua loja



Irineu Panguani, que tem um comércio no centro da capital reclama que em dia de manifestações a rua de sua loja fica interditada, impedindo o acesso até ela.



“a agetran e prefeitura municipal não consultam os comerciantes sobre a interdição da rua, somos comerciantes aqui a mais de 50 anos é uma falta de respeito com a gente, o protesto deveria ser feito na praça, na câmara municipal ou na assembléia, não nas ruas atrapalhando o comércio” afirma o empresário.



A manifestação convocada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Intersindical, Central e Sindical Popular (CSP/Conlutas), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Força Sindical, Nova Central, Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) não tem hora definida para terminar.