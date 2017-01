Centro de Especialização a Atendimento ao Deficiente Auditivo tem mobilização em rede social

Divulgação #ApoioCeada surge após encerramento de serviços a deficiente auditivo e início de capacitação dos professores de ensino regular pela Secretaria de Educação.

Professores, Pais, Amigos e idealizadores lançaram a #ApoioCeada, na tentativa de captar mais pessoas dispostas a lutar pela continuação do atendimento ao deficiente auditivo pelo Centro Especializado.



A Secretaria de Educação (SED) havia informado a alteração da função do Centro Especializado a Deficientes Auditivos (CEADA) , tornando-o Centro de Capacitação para professores do Ensino Regular, onde os alunos que estavam matriculados para o ano de 2017, seriam realocados para escolas municipais da Capital.



Na próxima quinta-feira (12), a partir das 8h, será realizado um protesto em passeata, concentrado na Assembleia Legislativa que irá até a Governadoria do Mato Grosso do Sul, na tentativa de reverter à alteração anunciada para o funcionamento do CEADA.