Bancos aderem a paralisação desta sexta-feira em Dourados

Tamanho do texto

Divulgação Bancos vão parar o atendimento nesta sexta-feira em Dourados em ato de protesto

Nesta sexta-feira (28), as agências bancárias de Dourados estarão fechadas em protesto contra as reformas trabalhistas e previdenciárias propostas pelo governo federal. A chamada “Greve Geral” será realizada em todo país e também servirá de reinvindicações contra a lei de terceirização.



De acordo com o sindicato dos bancários, as 25 agências no munícipio estarão fechadas e os autoatendimentos também poderão ser afetados devido a não manutenção durante o dia.



As manifestações em Dourados serão a partir das 15h na área central. A convocação está sendo feita por diversas entidades sindicais. “Muitos lojistas vão liberar seus funcionários para participar dessa manifestação pública nacional, que não é contra o empresariado, mas contra a política de nossos representantes no Congresso Nacional eno Governo Federal, que não estão respeitando os verdadeiros anseios da população”, afirmou Pedro Lima, presidente da Fetracom/MS e do Secod.



Os organizadores esperam cerca de 20 mil pessoas com passeata saindo na Avenida Marcelino Pires esquina com a Hayel Bon Faker.