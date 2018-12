Audiência Pública discute Fundo Municipal de Assistência Social em Campo Grande

Audiência Pública para discutir sobre o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) está marcada para segunda-feira (10), às 13h30, no auditório do Instituto Mirim, localizado na Avenida Fábio Zahran, 6000, em Campo Grande.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a audiência é uma forma de apresentar à sociedade a utilização dos recursos públicos transferidos pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo a prefeitura, esse evento atende aos requisitos de uma gestão transparente e democrática, sendo de responsabilidade dos entes federados tornarem público o dispêndio dos recursos financeiros destinados à execução dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.

Os repasses dos recursos foi por meio do Plano de Ação e de Critérios para o cofinanciamento, aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), para o atendimento da Gestão, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, sendo contemplados: 20 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 10 Centros de Convivência, 1 Centro de Capacitação e Formação Profissional (CECAPRO), 3 Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), 1 Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a População em Situação de Rua (Centro POP), 1 Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População em situação de Rua (CETREMI), 2 Residências Inclusivas, 4 Unidades de Acolhimento Institucional Municipais, 1 Centro – Dia de Referência para Pessoas com Deficiência em situação de Dependência e suas Famílias, além das 58 Organizações da Sociedade Civil cofinanciadas que compõem nossa Rede Socioassistencial.