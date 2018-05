ATUALIZAÇÃO: acompanhe o movimento das rodovias no Estado

Reprodução

Os protestos dos caminhoneiros contra o aumento de preços dos combustíveis continuam nesta quarta-feira (23). Diversos trechos de rodovias federais foram interditados total ou parcialmente em Mato Grosso do Sul, neste terceiro dia de protestos.

A Petrobras anunciou a redução de 1,53% no preço do diesel e diminuição de 2,07% preço de gasolina comercializados nas refinarias. O litro do diesel A nas refinarias passará de R$ 2,3716 ontem para R$ 2,3351 a partir desta quarta. O preço da gasolina A cairá de R$ 2,0867 para R$ 2,0433 o litro, no mesmo período.

Veja os trechos que já registraram manifestações no Estado: