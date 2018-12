Acidente de avião provoca a morte de piloto

Tamanho do texto

Aeronave caída em lavoura de soja de fazenda no interior do Estado

O homem de 41 anos, identificado como Gilsimar Ferreira Freitas, morreu após o avião que pilotava cair em uma lavoura de soja, em Chapadão do Sul (MS). A Polícia Civil suspeita que acidente tenha acontecido no domingo (9), porém os destroços da aeronave só foi localizada hoje (10).

Segundo reportagem do Correio News, o Avião decolou por volta das 10 horas de ontem em um aeroporto em uma propriedade rural e tinha com destino a JUARA-MT, mas cerca de 10 km da pista caiu, provocando a morte do piloto.

Segundo informações do seu primo da vítima, ela deveria ter pousado em Costa Rica, antes de seguir viagem para a fazenda no MT, onde era gerente. Como ele não havia chegado ao destino, o parente, que tem é piloto, sobrevoou a rota e conseguiu localizar os destroço.

Testemunhas relataram que Freitas sobrevoou um estande de na fazenda Campo Bom, onde seus amigos participavam de um torneio. Algumas pessoas informaram que o motor apresentavam um barulho estranho.

Técnicos Aeronáutica vão investigar o acidente.