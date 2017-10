Academia Sul-mato-grossense de Letras elege novo presidente

Regina Aoki Henrique Alberto de Medeiros Filho é escritor, publicitário e jornalista

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) – elegeu neste sábado (10), para sua presidência no triênio 2017-2020, o escritor, publicitário e jornalista Henrique Alberto de Medeiros Filho, que ocupa a cadeira nº 10 da instituição, com a poeta e professora Raquel Naveira como vice. Uma das casas culturais mais importantes do Estado de Mato Grosso do Sul, a ASL inaugurou recentemente sua nova e moderna sede em Campo Grande, nos Altos do São Francisco.

Com 40 Cadeiras, aos moldes da ABL – Academia Brasileira de Letras -, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras mantém ao longo da sua existência a defesa da língua portuguesa e o cultivo da arte literária, zelando e incentivando todas as derivações da cultura nacional e estadual. A Academia tem programas literoculturais importantes, como o “Concurso de Contos Ulisses Serra” e o “Concurso de Poesias Oliva Enciso”. Mantém ainda o “Chá Acadêmico” - apresentando palestras de interesse da sociedade -, o “Suplemento Cultural” - caderno literário mais antigo de forma ininterrupta no país - e a “Revista da ASL”, dentre outros.

A nova diretoria da ASL, além do seu presidente Henrique de Medeiros e vice Raquel Naveira, tem na composição o poeta Rubenio Marcelo como secretário-geral; o escritor J. P. Frazão como secretário; a poeta Elizabeth Fonseca como 1ª Tesoureira; e o escritor e historiador Valmir Batista Correa como 2º Tesoureiro. Referência cultural de Mato Grosso do Sul, a ASL atende aos que buscam seus serviços e orientações, além da biblioteca e obras. Fundada em 1971, como Academia de Letras e História de Campo Grande, essa denominação predominou até dezembro de 1978, quando em assembleia geral às vésperas da instalação da nova unidade da Federação (MS) - em 1979 -, a instituição foi transformada em Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Atualmente com duas cadeiras vagas – a cadeira 1, vaga por Manoel de Barros e a 31, vaga por Hildebrando Campestrini -, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras tem entre seus acadêmicos, além dos citados na diretoria, Abílio Leite de Barros; Abrão Razuk; Altevir Soares Alencar; Américo Ferreira Calheiros; Antonio João Hugo Rodrigues; Augusto César Proença; Emmanuel Marinho; Francisco Albuquerque Palhano; Francisco Leal de Queiroz; Geraldo Ramon Pereira; Guimarães Rocha; Hermano de Melo; Ileides Muller; José Couto Vieira Pontes; Lélia Rita de Figueiredo Ribeiro; Lucilene Machado; Maria Adélia Menegazzo; Marisa Serrano; Orlando Antunes Batista; Paulo Corrêa de Oliveira; Paulo Sérgio Nolasco dos Santos; Paulo Tadeu Haendchen; Pe. Afonso de Castro; Reginaldo Alves de Araújo; Rêmolo Letteriello; Renato Toniasso; Samuel Xavier Medeiros; Theresa Hilcar; Valmir Batista Corrêa e Wilson Barbosa Martins. Oswaldo Almeida e Pedro Chaves concorreram recentemente e foram eleitos para cadeiras que estavam vagas (respectivamente cadeiras 3 e 19) e aguardam solenidades de posse.