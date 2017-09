Conheça o aplicativo que revive as antigas máquinas fotográficas analógicas

Gudak permite tirar 24 fotos por rolo e necessita de três dias para que elas sejam exibidas para o usuário

Istock Photos Novo aplicativo oferece a experiência de ser um fotógrafo do século passado

Apesar das facilidades proporcionadas pela tecnologia, ainda existem muitas pessoas que preferem fazer a revelação de fotos e guardar momentos importantes de forma impressa. Uma empresa percebeu essa demanda e criou uma forma de ao menos simular esse comportamento por meio de um aplicativo para smartphone.



Se hoje você pode tirar dezenas de fotos e instantaneamente ver qual ficou melhor, antes era bem diferente. Com as máquinas analógicas, você não só tinha que esperar até que o rolo fosse revelado para ver qual foto tinha ficado melhor, como também tinha um limite de fotos por filme – de 12 a 36. E é com esse apelo emocional e nostálgico desses tempos românticos que foi criado o Gudak.



O nome vem do termo coreano “gudagdali", que significa “desatualizado”. De acordo com a empresa, na era digital de hoje, em que a função “desfazer” é predominante, podemos ter perdido a "emoção de escolher e estimar momentos”. Eles querem, portanto, reviver esse "momento Gudak".



O que o app faz, basicamente, é simular as máquinas antigas de filme. As fotos que são tiradas vão para um rolo virtual e você só pode visualizá-las depois que pedir para “revelar” o filme. Depois disso, ainda é necessário esperar três dias para que as fotos estejam disponíveis. E não acaba por aí: o visor digital do celular é substituído por um pequeno quadrado, assim como era antigamente.



A própria empresa explica esses recursos: “a Câmera Gudak foi projetada para se concentrar no Momento Kodak, da Kodak Eastman: ‘momentos a serem lembrados por um longo tempo’. Não importa quão bonita seja uma foto, é apenas uma lembrança de algo e uma homenagem de um momento, e nossa equipe tem a intenção de reproduzir essa memória e esse instante, eliminando o recurso de ‘revisão imediata’ de câmeras digitais convencionais e reduzindo 95% do recurso de visor convencional, deixando apenas o mínimo para tirar fotos”.



Para muitos o app pode ser perda de tempo. Mas mesmo que você não tenha saudade dessa época, ele com certeza vai te proporcionar uns bons minutos de diversão. Vale a pena baixá-lo para reviver por alguns instantes a máquina fotográfica dos velhos tempos. O aplicativo está disponível para iOs e custa US$ 0,99.