Vice do STJ, que deve decidir sobre HC de André, é homenageado pelo TJMS

STJ Arquivo Ministro Humberto Martins, vice-presidente do STJ, recebe hoje em solenidade do TJMS o Colar do Mérito Judiciário

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Eustáquio Soares Martins, que neste recesso forense deve decidir sobre o pedido de liberdade de André Puccinelli (MDB) feito pela defesa do ex-governador, será homenageado hoje em Campo Grande pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em solenidade marcada para às 17h na Corte, Humberto Martins vai receber a comenda do Colar do Mérito Judiciário. Conforme o site do TJMS (veja aqui), também serão homenageados o desembargador Romero Osme Dias Lopes (in memoriam), a servidora Idianez Maria Menegas e o médico Luiz Antônio Monteiro Simões. A comenda é a mais alta homenagem do TJMS a pessoas que prestaram relevantes serviços à cultura jurídica ou ao Judiciário.

