Um astronauta e um príncipe filiados no PSL são opções para vice de Bolsonaro

Fotos Reprodução O astronauta Marcos Pontes e o príncipe Luiz Philippe, filiados no PSL, são opções em 'chapa pura' de Jair Bolsonaro

À espera da decisão advogada Janaína Paschoal, que poderia dar um toque femino à sua chapa, o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) segue à procura de um militar para vice, mas, conforme a Folha de S.Paulo, tem um príncipe e um astronauta na lista de opções em seu partido. O príncipe é Luiz Philippe de Orléans e Bragança, da Casa Imperial do Brasil, descendente de Dom Pedro, que cogita disputar uma vaga na Câmara pelo Rio de Janeiro. O astronauta é Marcos Pontes que, lembra a Folha, "foi enviado à Estação Espacial Internacional em uma nave russa Soiuz, num golpe de propaganda do governo Lula, que pagou US$ 10 milhões pela carona sem fins científicos notáveis", e chegou a ser citado por Bolsonaro como opção a ministro da Ciência e Tecnologia em seu eventual governo.

