PSB decide apoiar reeleição de Reinaldo

Em convenção ontem (25) em Campo Grande sob comando do deputado federal Elizeu Dionízio, presidente regional da sigla, o PSB decidiu, por unanimidade, apoiar a candidatura à reeleição do governador Reinaldo Azambuja a ser confirmada na convenção do PSDB no dia 4 de agosto.



"Nossa conversa com Reinaldo começou há 40 dias. O que pesou, antes de tudo, foi não irmos para o chapão e ter a garantia de participar da coligação em uma segunda chapa proporcional para eleger deputados federais e estaduais", disse Dionízio ao Blog. "Vencida esta etapa, discutimos espaço num possível segundo mandato do Reinaldo, conforme posição do PSB. E também houve o convite para o PSB participar da chapa majoritária indicando o primeiro suplente ao Senado (leia a nota abaixo)".



Elizeu Dionízio negou que a prisão do ex-governador André Puccinelli, pré-candidato ao governo do MDB, na sexta-feira anterior, tenha influenciado na decisão do PSB, conforme chegou a ser especulado. "A nossa decisão foi tomada na semana passada, quando marcamos a convenção que hoje confirmou o encaminhamento da executiva", acrescentou o deputado, que é pré-candidato à reeleição.

Presidente da Assembleia de Deus será suplente de Nelsinho na chapa tucana

Um dos fatores que pesou no apoio do PSB à reeleição do Reinaldo Azambuja (PSDB) foi o convite feito pelo governador para que sigla indicasse um nome para a chapa majoritária, como primeiro suplente da candidatura ao Senado do ex-prefeito de Campo Grande Nelsinho Trad (PTB), disse ao blog o presidente regional do PSB, deputado federal Elizeu Dionizio. O indicado do PSB é o pai dele, o presidente das Assembleias de Deus Missões, pastor Antônio Dionizio da Silva. Feito pelo próprio governador, o convite confirma que o ex-prefeito de Campo Grande tem a vaga garantida na chapa tucana.

