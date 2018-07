Podemos de Maia entre Harfouche e Odilon

C.S. via WhatsApp para o Blog Humberto Figueiró, Alcina Reis, Cláudio Sertão (Podemos) e Sérgio Harfouche (PSC)

A decisão de Sérgio Harfouche de colocar seu nome no PSC para disputar o Governo de MS abriu diálogo com o Podemos do pré-candidato ao Senado Chico Maia, que, embora esteja mais próximo da candidatura do juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT) para governador, andou demonstrando descontentamento com esse namoro (leia aqui). Indagado sobre a possibilidade de se unir a Harfouche, Cláudio Sertão, presidente regional do Podemos, disse ontem ao Blog: "Na verdade, houve uma reunião e estamos conversando. Existe um grande interesse dele no Podemos". Entre Odilon e Harfouche, a decisão do Podemos deve sair até sexta-feira (3) da semana que vem, data da convenção da sigla.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog