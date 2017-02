Pela primeira vez, Dilma admite disputar cadeira de senadora ou de deputada

AFP/Arquivo Reprodução Dilma: “não serei candidata à Presidência da República”

"Eu não serei candidata a presidente da República, se é essa a sua pergunta. Agora, atividade política nunca vou deixar de fazer (…) Eu não afasto a possibilidade de me candidatar para esse tipo de cargo: senadora, deputada, esses cargos", afirmou Dilma Roussef, em entrevista ontem à Agência France Presse, em Brasília, ao admitir, pela primeira vez depois do impeachment que não tirou seus direitos políticos, a possibilidade de ser candidata em 2018. Para ela, impedimento da candidatura de Lula em 2018 seria um "segundo golpe". Veja a íntegra aqui no site da AFP.

• • • • •

O preferido das “elites”

Reprodução/Arquivo Bolsonaro é o preferido dos eleitores com diploma

Do Ancelmo Gois em blog no O Globo:



"Todo mundo certamente já ouviu algum bacana dizer que o 'brasileiro não sabe votar'. Nessa hora, é comum o autor do preconceito mirar para os eleitores dos 'grotões' — expressão que Tancredo Neves usou para definir o eleitor pobre, caipira e do interior, nordestino quase sempre. Mas veja só. Jair Bolsonaro, aquele que já defendeu o fuzilamento de FH e o fechamento do Congresso, é, segundo esta pesquisa CNT/MDA, o candidato mais bem votado nas regiões ricas e o preferido dos eleitores com diploma, batendo Lula, que lidera a corrida. E aí?"

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog