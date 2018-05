OAB-MS repudia direção da Câmara de Água Clara por barrar defesa de advogado

Imagens de vídeo Reprodução A mesa diretora comandada pela vereadora Simone barrou a fala do advogado de defesa Tiago Martinho

A OAB-MS divulgou ontem (22) nota de repúdio à direção da Câmara dos Vereadores de Água Clara que, conforme a entidade, violou as prerrogativas dos advogados ao impedir, na noite de segunda (21), que o advogado Tiago Vinícius Rufino Martinho se manifestasse em defesa do vereador Gustavo Guraldelli (PSDB), acusado de quebra de decoro parlamentar.



"Levei a procuração, que foi protocolada, com um pedido para que pudesse usar da palavra, como me garante o Estatuto da OAB", disse ontem ao Blog o advogado Tiago Martinho, que acabou impedido de falar pela vereadora Simone Oliveira Batista (PEN), que presidia a sessão, levando a decisão ao plenário. A votação terminou empatada em 4x4 e Simone deu o voto de minerva contra o vereador tucano.



"A OAB-MS, por meio do Presidente Mansour Elias Karmouche e da Presidente da Comissão de Prerrogativas Silmara Salamaia, receberam a reclamação nesta terça-feira e irão adotar as medidas cabíveis no caso em espécie", diz a nota. Leia aqui a íntegra.

