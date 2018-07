O café servido na Câmara

Ilustração/Reprodução Marca de café paranaense servido na Câmara chama atenção de deputados, mas nada tem a ver com a empreiteira de mesmo nome

"Os deputados federais se divertem quando percebem qual é a marca do café que tem sido servido ultimamente na Câmara: Odebrecht", conta Murilo Ramos no blog Expresso da Época, explicando em seguida que "a fornecedora paranaense nada tem a ver com a empreiteira homônima, que abalou a República no escândalo da Lava Jato e implicou dezenas de políticos por meio das delações de executivos."

