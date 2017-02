Máscaras de políticos como Delcídio, Lula e Dilma já não atraem foliões neste carnaval

Gladyston Rodrigues/Estado de Minas Reprodução Maria Oliveira: foliões cansaram das 'baboseiras' dos políticos

Vedetes em outros carnavais, máscaras de figuras políticas como Delcídio do Amaral, Lula, Dilma, Eduardo Cunha e Newton Ishii, o japonês da federal, estão em baixa na folia deste ano País afora. Em Belo Horizonte, uma das capitais onde o carnaval de rua anda fervendo, as máscaras ainda encontradas são resto de estoque do ano passado e mesmo com preços menores seguem encalhadas.



Para tentar desovar o produto, vale usar a criatividade e "transformar os personagens". A mascara de Marcos Valério, o "operador do mensalão", por exemplo, ganhou uma versão "Chaves" – com umas pintinhas no rosto e boné de aviador para parecer o astro do antigo seriado mexicano. Na época do Natal, a cabeleira branca de Delcídio ajudou na confecção de carinhas do Papai Noel. Na Galeria do Ouvidor, a loja De Maria oferece máscaras de Delcídio, Dilma, Lula, Joaquim Barbosa e do japonês da PF a apenas 10 reais. Mas ninguém quer. "Ninguém procurou políticos até agora. Acho que cansaram da baboseira que eles dizem", afirmou a dona da loja, Maria Oliveira, ao jornal Estado de Minas.

