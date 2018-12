Ganhador não aparece e bolada de R$ 22 milhões da Mega-Sena vai para o Fies

Google Street View/Reprodução Lotérica de São Sebastião, no litoral de São Paulo, onde foi feita a aposta sorteada na Mega-Sena

Noventa dias depois do sorteio, terminou às 16h (DF) de sexta (30) o prazo para resgate de R$ 22 milhões de um bilhete da Mega-Sena premiado no concurso nº 2.074 que sorteado no dia 1° de setembro. A aposta foi feita na lotérica A Milionária, em São Sebastião, cidade turística do litoral paulista. O prêmio teve duas apostas com as seis dezenas sorteadas. A outra foi feita em Passos (MG) e o prêmio já foi pago pela Caixa Econômica Federal. Como não foi retirado, o dinheiro do bilhete paulista vai para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que, só de de janeiro a maio deste ano, recebeu R$ 128 milhões de bilhetes de loterias premiados e não resgatados.

