Transmitido em 12 de mar de 2018

O Roda Viva recebe o ministro da Educação, Mendonça Filho. Mendonça falará sobre o Plano Nacional de Educação, a nova Base Nacional Curricular Comum, o financiamento estudantil e outras iniciativas destinadas a garantir avanços no setor educacional no País, nos próximos anos.



Participam da bancada de entrevistadores Eduardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional e secretário da Educação e do estado de Santa Catarina; Natalie Cuminale, repórter da revista Veja; Paulo Saldaña, repórter do jornal Folha de S.Paulo; José Luiz Cintra Junqueira, diretor-geral da Faculdade de Medicina e Odontologia São Leopoldo Mandic; e Alexandre Schneider, secretário municipal de Educação de São Paulo. O programa também conta com a participação fixa do cartunista Paulo Caruso.