“Diálogos da Inovação” busca soluções para a indústria de MS

A Fiems inicia na quarta-feira, 27 de setembro, a série de encontros do projeto “Diálogos de Inovação”, que vai ajudar na elaboração de um plano de desenvolvimento para as indústrias com foco na inovação tecnológica. A intenção é ouvir as opiniões dos próprios empresários e de especialistas renomados. Em entrevista coletiva, o presidente da entidade, Sérgio Longen explicou os detalhes da iniciativa.

Saiba mais

Fiems lança “Diálogos de Inovação” que discutirá futuro da Indústria no Estado