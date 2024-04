Governo de Mato Grosso do Sul investe R$ 1,5 bilhão em programa “MS Ativo – Municipalismo”

Mariana Piell

Capital News



Edemir Rodrigues/Governo MS Eduardo Riedel

Nesta segunda-feira (22), será lançado o programa “MS Ativo – Municipalismo”, em que o governador Eduardo Riedel (PSDB) irá entregar um pacote de obras no valor de R$ 1,5 bilhão para todos os 79 municípios do Estado. O programa será dividido em três etapas.

Na primeira etapa, R$ 500 milhões serão destinados às áreas de infraestrutura, educação, saúde e inclusão social. A priorização destas áreas foi solicitada pelos prefeitos durante reuniões que ocorreram no início do ano.

As demais etapas do “MS Ativo – Municipalismo” consistem na criação de programas para as obras e sistema de cooperação com monitoramento dos resultados. O objetivo é garantir a eficiência na conclusão dos trabalhos, além de acompanhar o cumprimento dos prazos.

Devido a maioria das demandas ser relativa a pavimentação das cidades, o governador estipulou como meta asfaltar todas as ruas do estado até o fim do mandato.

Outras obras de infraestrutura serão divulgadas durante o evento de hoje. A maioria dos prefeitos estará presente na ocasião.

Serviço

Lançamento do programa “MS Ativo – Municipalismo”

Data: 22/04

Horário: 16h30

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo