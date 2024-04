Governador Eduardo Riedel recebe a Medalha Exército Brasileiro

Mariana Piell

Capital News



Saul Schramm/Portal MS Govenador Eduardo Riedel e o general Luiz Fernando Estorrilho Baganha

Na última sexta-feira (19), o governador Eduardo Riedel participou da celebração do “Dia do Exército”, na sede do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande. O governador foi homenageado ao receber a Medalha Exército Brasileiro, concedida a personalidades com ações de destaque em prol do interesse da instituição.

Riedel destacou a parceria da instituição com o Governo do Estado. “Uma parceria muito efetiva em diversas áreas, como social, infraestrutura e segurança pública. Temos sempre que reforçar o papel do Exército em nosso país. Hoje é um dia para se celebrar, comemorar e parabenizar esta instituição”.

O general Luiz Fernando Estorrilho Baganha, comandante do CMO e anfitrião do evento, pontuou que o principal papel do Exército Brasileiro é colaborar para o desenvolvimento nacional. “São 376 anos de uma história de dedicação à pátria, ao nosso povo e ao Brasil. Trabalhando dentro dos nossos princípios de hierarquia, disciplina, ética, irmanados com a sociedade, que nós fazemos parte e a ela devemos toda satisfação. Este empenho tem como objetivo tornar o Brasil cada vez maior”.

Durante a cerimônia, que teve participação de autoridades civis e militares, foram entregues 42 medalhas, com as honrarias da Ordem do Mérito Militar, Medalha Exército Brasileiro, Medalha do Pacificador, Medalha Mérito Blindado e Medalha Corpo de Tropa.

Além do governador Eduardo Riedel, outras personalidades que fazem parte do Governo do Estado também foram homenageadas no evento, como o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o comandante da Polícia Militar, Renato dos Anjos Garnes e o comandante do Corpo de Bombeiros, Frederico Reis Pouso.