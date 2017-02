Versão Mobile do Capital News está disponível para tablets e smartphones

Deurico Ramos/Capital News Versão foi lançado oficialmente nesta segunda-feira (20)

Acessar as notícias do Capital News fora de casa ficou ainda mais fácil. A partir desta segunda-feira (20), quem usa um aparelho smartphone ou tablete para ficar informado, vai poder aproveitar a versão Mobile do nosso site.



A nova ferramenta proporcionará ainda mais tranquilidade para que nossos leitores possam acompanhar todas as matérias postadas de um jeito mais simples e de fácil navegação. Nosso layout também mudou para se adaptar a nova versão, deixando o portal mais claro e limpo.



Um novo sistema foi criado para facilitar o uso do Mobile, sem que o compromisso do Jornal com nossos leitores seja deixado de lado. Nossas mudanças são sempre pensadas em você, amigo leitor.





Divulgação Versão Mobile do Capital News



Com mais praticidade, as editorias estão melhor distribuídas, onde o leitor encontrará matérias sobre o que está acontecendo em tempo real, com informações atualizadas sobre economia, educação, política e agronegócio.



Quem se interessa por cultura e entretenimento, cinema, tecnologia ou o que está acontecendo ao redor do mundo também encontra notícias relacionadas a cada uma das editorias de um jeito mais fácil.



Moradores dos municípios de Corumbá, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas também podem aproveitar o novo sistema na hora de ficar informado sobre o que acontece nessas regiões por meio das editorias especiais.



Apesar das novidades, o espaço de comunicação com o leitor continua o mesmo. Você pode entrar em contato com a equipe pelos comentários de cada notícia, pelo e-mail interativo@capitalnews.com.br, Twitter, Facebook, WhatsApp (067 – 99858-0060) ou telefonando para nossa redação (67) 3042-4141.